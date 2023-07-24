МЧС: высокая пожарная опасность на Сахалине сохранится до 26 июля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Главное управление МЧС России по Сахалинской области объявило предупреждение о высокой пожарной опасности в Тымовском районе центральной части Сахалина, сообщается в пресс-службе ведомства на официальном сайте. Действие режима будет действовать 24–25 июля.

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 24–25 июля на территории Тымовского района сохранится высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), — говорится в заявлении.

Ранее спасатели объявили о прогнозируемой пожарной опасности в Тымовском районе Сахалинской области на 21-23 июля. В настоящее время на территории региона сохраняется облачная и безверетенная погода. Столбики термометров в дневное время достигают отметки до 28 градусов жары.

ГУ МЧС призвало жителей соблюдать правила безопасности в период повышенной пожароопасности. В частности, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костры в густых зарослях и не оставлять самовозгораемый материал.

Недавно пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области сообщила, что площадь лесных пожаров в регионе достигла почти 40,3 тысячи га. Для ликвидации возгораний задействовано 295 человек личного состава ведомства.