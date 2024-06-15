МЧС уточнило данные о пострадавших при пожаре на газопроводе под Саратовом МЧС: пострадавших при возгорании на газопроводе в Саратовской области нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При пожаре на газохранилище в Саратовской области никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, пожарные тушат факельное горение высотой пять метров, передает РИА Новости. На месте работают три пожарных расчета и 15 человек личного состава.

В Татищевском районе в населенном пункте Сторожевка произошло загорание газопровода в поле. Происходит факельное горение высотой пять метров. Пострадавших нет, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на газохранилище в Гагаринском районе под Саратовом локализован. По его словам, сейчас происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. Он подчеркнул, что взрыв и возгорание произошли, по предварительным данным, из-за аномальной жары. По его словам, из-за погоды произошла разгерметизация.

Как пишет Readovka, месяц назад на этом же месте произошла утечка. По информации канала, на строительной площадке Столыпинского индустриального парка рабочие почувствовали запах газа и сообщили в соответствующие органы. Тогда перекрывали газопровод для ремонта. Отмечается, что данный участок относится к магистрали Средняя Азия — Центр.