МЧС спасло троих детей и собаку из ледяной ловушки на реке под Новгородом Трое детей и собака уплыли на отколовшейся льдине по реке Шелонь под Новгородом

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Троих детей и собаку, которые поплыли на льдине по реке Шелонь в городе Сольцы Новгородской области, спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба МЧС России. Дети решили поиграть на льдине без присмотра взрослых.

Трое детей отправились в плавание на льдине и прихватили с собой собаку. Всех спасали сотрудники МЧС России. Детей передали полиции, — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, трое мальчиков захотели покататься по реке Шелонь в Новгородской области. Однако детей вовремя заметили прохожие и вызвали МЧС России.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Уточняется, что в спасательной операции были задействованы два судна на воздушной подушке, а помощь медиков никому не понадобилась.

Похожий случай произошел на юге Сахалинской области. Там сотрудники МЧС доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского, от береговой линии их отнесло примерно на 1 км. Спасатели задействовали лодки и вертолет Ми-8. Позднее МЧС опубликовало видео с места событий.

До этого МЧС по Хабаровскому краю обратилось к автомобилистам с призывом выезжать только на разрешенные ледовые переправы из-за возросшего количества инцидентов с провалом техники под лед. Недавно там ушла под воду машина, внутри которой находились два человека, оба погибли.