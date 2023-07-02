МЧС сообщило об изменении уровня воды в иркутских реках В реках Иркутской области уровень воды опустился ниже критических отметок

Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

Уровень воды в реках Иркутской области, где ранее начались паводки после продолжительных дождей, опустился ниже критических отметок. Подтоплений жилых домов не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Вода идет на спад, уровни на реках области ниже критических отметок. Подтопленных жилых домов нет, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 109 приусадебных участков. Накануне сообщалось о 162 участках и 75 подтопленных жилых домах.

Ранее также сообщалось об эвакуации более 120 человек в Казачинско-Ленском районе. Из-за паводка там был введен режим ЧС. Были подтоплены шесть участков дорог, без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов.

25 июня сообщалось, что власти Чили приняли решение ввести в нескольких регионах страны режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Три человека пропали без вести, а более тысячи человек находятся во временных убежищах. По информации ведомства, стихия уничтожила более 200 домов.