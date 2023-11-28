МЧС сообщило о пожаре на складе игрушек под Москвой МЧС: в Новой Москве загорелся склад с игрушками на площади 100 кв. м

Фото: t.me/mchs_official

Двухэтажный склад горит в деревне Сосенки в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Возгорание составило 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, пожар локализован.

Поступило сообщение о пожаре в деревне Сосенки, дом 355, строение 2, где, по предварительной информации, происходит возгорание в двухэтажном кирпичном складском здании. Прибыв на место вызова, пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению, — сказали в пресс-службе.

Ранее трое детей погибли в результате пожара, который охватил двухэтажный деревянный дом в городе Ялуторовске Тюменской области. Еще три человека были госпитализированы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В Люберцах двое малолетних детей ранее также скончались в результате пожара в частном доме. ЧП произошло в поселке: мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.

До этого в Нижнем Новгороде из-за неисправности проводки произошел пожар в частном доме в селе Слизнево под Арзамасом. В результате происшествия погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.