МЧС сообщило о пострадавших при атаке ВСУ на пожарную часть на Белгородчине МЧС: двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области

Фото: t.me/mchs_official

Двое пожарных пострадали и были госпитализировали в Белгородской области в результате обстрела с украинской стороны, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, атаке Вооруженных сил Украины подверглась пожарно-спасательная часть № 43 в селе Головчино.

Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на 26 марта. По данным ведомства, противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire для ударов по объектам на территории РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны своевременно среагировали, сбив в небе над регионом 13 снарядов.

До этого Вооруженные силы Украины ударили по движущемуся автомобилю «Газель» на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки беспилотника автомобиль с людьми загорелся. Белгородский губернатор добавил, что при возгорании водитель и пассажир «Газели» не пострадали.