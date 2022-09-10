МЧС сообщило о 56 нарушениях в загоревшемся ТЦ в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты зафиксировали 56 нарушений пожарной безопасности в загоревшемся торговом центре «Меркурий» в Уфе. Пожар на площади 5,4 тысячи кв. м. в настоящий момент локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС.

В феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой на объекте защиты ТРЦ «Меркурий», находящемся по ул. Кольцевая в Уфе, проведена внеплановая проверка по пожарной безопасности. По результатам проверки на объекте защиты выявлено 56 нарушений требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о путях эвакуации при пожаре, автоматической пожарной сигнализации и системах оповещения. Администрация торгово-развлекательного центра по итогам проверки была привлечена к административному наказанию

Ранее сообщалось, что пожарные спасли более 50 животных из контактного зоопарка, который располагался в загоревшемся торговом центре «Меркурий» в Уфе. Это лисы, еноты, совы и прочие обитатели зоопарка.