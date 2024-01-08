МЧС проверит генерала за пожелание онкологии семье сотрудника Хинштейн: в Волгограде проверят генерала МЧС за пожелание онкологии коллеге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС начало проверку в отношении начальника управления по Волгоградской области генерал-майора внутренней службы Николая Любавина, который пожелал онкозаболевания семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Высказывания Любавина депутат назвал неприемлемыми и добавил, что после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос об ответственности генерала.

Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. <...> Тем более что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании, — считает Хинштейн.

Ранее Любавин пожелал онкологических заболеваний семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру, во время совещание. Видео его высказываний появилось в Сети, однако когда они были произнесены, не уточнялось.

По неподтвержденной информации, Любавин занял пост руководителя МЧС Волгоградской области в ноябре 2020 года, до этого он трудился в главном управлении ведомства по Ставропольскому краю, где занимал в том числе должность первого заместителя.