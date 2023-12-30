МЧС призвало жителей Белгорода пройти в укрытие

Фото: АГН «Москва»

МЧС разослало сообщения к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие из-за обстрелов со стороны ВСУ, передает Readovka. Отмечается, что ими могут послужить цокольные этажи, паркинги, подземные переходы.

Горожанам также рекомендовали перед уходом отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть окна. Людей просят взять с собой вещи первой необходимости. При этом, как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей, некоторые убежища закрыты на ключ.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также призвал жителей спуститься в укрытие. По его словам, в городе запущена сирена ракетной опасности. Опасность сохраняется, предупредил он. Как передает РИА Новости, центр Белгорода после обстрелов ВСУ перекрывают.

Ранее в Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью. По последней информации, в результате атаки украинской армии погибли пять человек, еще трое ранены.

Как уточнил Гладков, украинская армия нанесла удар по жилому сектору. По предварительной информации, среди погибших есть двое детей. По информации Baza, один из снарядов прилетел в каток. Источники в украинских спецслужбах заявили в разговоре с «РБК-Украина», что ракетный удар наносили по военным объектам.