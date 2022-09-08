МЧС Приморья отчиталось о последствиях тайфуна «Хиннамнор» МЧС Приморья: из-за тайфуна было затоплено 186 домов, 26 мостов разрушено

Фото: KIM HEE-CHUL/EPA/ТАСС

В Приморье из-за тайфуна «Хиннамнор» затоплено 186 домов, 540 приусадебных участков, разрушено 26 мостов, 33 населенных пункта отрезано от дорог, такие данные опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Губернатор края Олег Кожемяко ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита на Дальний Восток, что «особых последствий» от тайфуна нет.

В настоящее время в 19 населённых пунктах 10 муниципальных образований подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта, — говорится в сообщении.

Местные жители поделились кадрами последствий стихийного бедствия. Один из очевидцев рассказывает, что катаклизмов такого масштаба в регионе за всю его жизнь еще не случалось.

На сайте ведомства отмечается, что сотрудники МЧС спасли 96 человек, 40 пострадавших были отправлены в пункты временного размещения.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность тайфуна снизится 7 сентября, а 8 сентября погода начнет налаживаться — в регионе прекратятся дожди и ослабнет ветер.

Ранее в японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств, сообщалось о двух пострадавших. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.