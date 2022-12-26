МЧС: при пожаре под Иркутском погибли женщина и ребенок

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Женщина и ребенок погибли при пожаре в двухквартирном деревянном доме в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области, сообщили в МЧС. В экстренных службах подчеркнули, что местная жительница 1953 года рождения и ее внучка 2014 года рождения во сне отравились угарным газом. Еще пять человек смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. Отмечается, что пожар возник в результате короткого замыкания электрического подогревателя полов.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило 25 декабря в 09:13 по местному времени. Спасатели прибыли на место происшествия и, вскрыв дверь одной из квартир, обнаружили внутри женщину и ребенка без признаков жизни.

Очаг возгорания располагался в центре одной из комнат. Там, как установили специалисты, произошло возгорание из-за аварийного режима работы ленточного электроподогревателя пола, который постоянно был включен для обогрева жилья.

Представители МЧС добавили, что люди, покинувшие горящий дом самостоятельно, проживают в соседней квартире от той, где погибли женщина и ребенок.

Также 25 декабря в Иркутске загорелся двухэтажный многоквартирный деревянный дом. Ликвидацией пожара занимались шесть пожарных расчетов. Всех жителей эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.