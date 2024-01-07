МЧС предупредило жителей нескольких регионов России об аномальных морозах В регионах ЦФО ожидаются аномальные морозы до 15 градусов ниже нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС разослало штормовые предупреждения о сильных морозах 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях. Специалисты прогнозируют, что показатели на термометрах опустятся ниже климатической нормы на 7–15 градусов, сообщается на сайтах региональных управлений ведомства.

В период с 8 по 9 января на территории [Липецкой] области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 18–22 градуса мороза, что на 11–15 градусов ниже средних многолетних значений, — говорится в сообщении управления МЧС по Липецкой области.

В Воронежской области ожидается похолодание до 22 градусов ниже нуля. До −20 опустится температура воздуха в Орловской области, этот показатель отклонится от нормы на 8–13 градусов. В Рязанской области ночью 8 января ожидается 30-градусный мороз, до −21 — в Курской области. Спасатели призывают соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в российской столице потепление начнется только с 9 января. По его словам, в начале месяца жители Москвы столкнулись с «нормальной сибирской погодой», столбики термометров опустились до −20 градусов.