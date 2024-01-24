МЧС предупредило россиян о надвигающейся на Крым опасности МЧС России объявило штормовое предупреждение в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Крыма ожидает резкое ухудшение погодных условий в период с 25 по 27 января, сообщили в республиканском управлении МЧС России. На территории региона было объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в период его действия в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег. Кроме того, ожидается образование гололедицы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Представители ведомства подчеркнули, что данные погодные явления могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека. В частности из-за сильного ветра возникает угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев. Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода в горно-лесную местность или в море, а также принять меры по сохранению имущества в случае проживания неподалеку от рек и других водных объектов.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве ожидается аномальная погода. Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в российской столице будет отмечаться температура выше климатической нормы. Специалисты предупреждают, что потепление может привести к сходу снежных масс с крыш.