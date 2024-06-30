МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды МЧС: в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и град в начале июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает резкое ухудшение погоды в начале следующей недели, 1 июля, сообщили в оперативном штабе МЧС России по городу. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день прогнозируются ливни, грозы и град.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 01 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, град, — говорится в сообщении.

Кроме того, в начале следующей недели на территории Санкт-Петербурга ожидается сильный ветер. Согласно прогнозу синоптиков, скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду.

Ранее руководитель центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что жителей Москвы ожидает тепловой рекорд с 1 по 7 июля. Прогнозируется, что воздух прогреется выше отметки плюс 30 градусов тепла. По словам Шувалова, всю неделю в столице будет облачно, в четверг и пятницу пройдут небольшие дожди.

До этого Национальный центр по наблюдению за ураганами США зафиксировал тропический шторм в Атлантическом океане, ему дали название «Берил». Порывы ветра в пределах шторма достигают скорости в 18 метров в секунду.