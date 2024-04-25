МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области МЧС устранило течь в дамбе в Абатском районе Тюменской области

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что в настоящее время течь устранена, вода откачивается.

На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается, — рассказали представители МЧС.

Ранее стало известно, что в нижней части Южно-Сахалинска ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов. По информации ведомства, уровень воды поднимется в реке Сусуе, а в регионе сохраняется риск чрезвычайных ситуаций, особенно на железнодорожных переездах. От паводков в этом году пострадали свыше 30 регионов России. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской области, где введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Кроме того, возможное затопление урановой скважины в Курганской области может привести к радиационному заражению местности, предупредил эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, на этом месторождении наблюдается высокий напор у подземных горизонтов, где расположены урановые залежи.