Пожар в кафе на плато Ай-Петри в Крыму потушили

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Пожар в кафе на плато Ай-Петри в Ялте потушен, сообщили в ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. В тушении пожара участвовали 25 спасателей, а также девять единиц специальной техники. Информации о пострадавших нет.

Ликвидация 03:09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи метров в квадрате, — указали в ведомстве.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ЧП. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

5 ноября в Костроме возник пожар в кафе «Полигон». Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Из заведения были эвакуированы 250 человек. 13 человек погибли.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Предположительный виновник пожара был задержан. Им оказался 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.