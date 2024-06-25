МЧС: пожар во Фрязино полностью ликвидирован

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Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание началось накануне днем. Его площадь составила 5000 квадратных метров.

Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар во Фрязино, — говорится в сообщении.

Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек.

В СК сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Ведомство подтвердило гибель шести человек. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара произошло обрушение перекрытий.

Из-за этого люди оказались отрезаны от путей эвакуации, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов. По его словам, произошла серия взрывов и огонь распространился на значительную площадь.

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски у директоров и арендаторов здания. Само здание находится «в банкротстве», всего в нем было около 50 арендаторов. В основном предприятия занимаются упаковкой или легким производством.

Тем временем неподалеку от места происшествия образовался стихийный мемориал в память о погибших. Жители принесли на место гвоздики, свечи, поставили стол и фотографию с надписью: «Фрязино, 24.06.2024».