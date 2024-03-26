МЧС локализовало пожар на площади в шесть тысяч «квадратов» под Псковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на площади более шести тысяч квадратных метров локализовано на территории свиноводческого комплекса в деревне Исаково Псковской области, передала пресс-служба МЧС. Там отметили, что сотрудники ведомства смогли уберечь от огня соседние здания.

В Псковской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. Площадь составила 6300 квадратных метров. Специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседние здания, — сообщили в министерстве.

В МЧС уточнили, что на месте работали 25 специалистов. Они задействовали при тушении девять единиц техники.

Ранее сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов рассказал, что системы пожарной безопасности при теракте в «Крокус Сити Холле» сработали максимально. По его словам, благодаря этому до многих помещений огонь не добрался. Например, остался нетронутым музей Муслима Магомаева, поэтому все его личные вещи в целости и сохранности.

До этого спасатели ликвидировали пожар, возникший в восьмиэтажном жилом доме в Эжвинском районе Сыктывкара. К борьбе с огнем были привлечены свыше 60 человек и 29 единиц спецтехники. Десять жильцов были спасены, еще 90 человек эвакуировали из горящего здания, троим понадобилась помощь врачей.