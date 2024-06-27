МЧС показало найденные после атаки ВСУ на пляж Севастополя суббоеприпасы В районе пляжа «Учкуевка» нашли еще два неразорвавшихся кассетных боеприпаса

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

За минувшие сутки водолазы МЧС обнаружили еще два неразорвавшихся кассетных боеприпаса в акватории пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Таким образом, всего удалось найти три суббоеприпаса. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, их уничтожат на месте. Сейчас на месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.

Водолазы продолжают обследовать территории, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины. Погибли четыре человека. Ранее владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка» по имени Александр рассказал о событиях в день атаки ВСУ. По его словам, пляж атаковали пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS в 12:15. В 12:30 на пляж уже приехали сотрудники ГАИ, МЧС и медики. Эвакуация была завершена к 13:15.

Кроме того, была опубликована запись с камер видеонаблюдения в момент ракетной атаки ВСУ. На видео видно, как на воде появляется рябь от разорвавшихся кассетных боеприпасов, после чего люди начинают разбегаться в панике. Минобороны России установило, что украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них от воздействия средств ПВО отклонилась от заданной траектории и взорвалась в небе, осколки боеприпаса упали на город.