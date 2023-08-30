МЧС показало кадры тушения лесного пожара в Геленджике

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

МЧС России в Telegram-канале показало видео тушения лесного пожара в Геленджике. В ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8.

По последним данным, огонь распространился на площади 30 га. Угрозы объектам инфраструктуры города нет, уточнили в ведомстве. Сведения о пострадавших также не поступали.

На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, — говорится в заявлении МЧС.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа в Геленджике начался пожар на горных склонах, очевидцы рассказали, что огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». На опубликованном видео видно пламя в горах. Пожар подошел к «Сафари-парку» на расстояние менее одного километра. В реабилитационном центре содержатся животные из цирков, а также забранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.

22 августа в Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, затем распространился в сторону населенного пункта Русский.