МЧС показало кадры работы спасателей на месте схода вагонов в Коми

Фото: МЧС России/ТАС

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия схода вагонов пассажирского поезда в Республике Коми. На опубликованных в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что на месте происшествия работают десятки спасателей и спецтехника.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе поезда. По данным канала, его обнаружили после того, как срезали дверь в тамбур одного из вагонов. В публикации уточняется, что извлечь его пока не удается. Канал уточняет, что для этого МЧС планирует поднять вагон при помощи спецтехники.

До этого спасатели нашли девочку, пропавшую без вести при сходе поезда. По данным РЕН ТВ, ребенка нашли среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Представители РЖД заявили, что при сходе вагонов погибли два человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).