В Ижевске произошел крупный пожар в здании

Фото: t.me/mchs_official

В Ижевске ликвидируют крупный пожар в здании, информирует пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, площадь возгорания составляет 2800 квадратных метров.

Пожар в здании в Удмуртии — на 2800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет, — уточняется в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, на месте работают 59 специалистов и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что пожар на территории «Известия холла» 15 февраля в Москве мог произойти из-за аварийного режима работы электросети, виноваты или замыкание, или перегрузка. Точная причина возгорания пока не установлена.

Балерина Анастасия Волочкова заявляла, что пожар в концертном зале «Известия холла» могли подстроить, чтобы сорвать очередной показ ее шоу «Одержимость» 25 февраля. Она подчеркнула, что не все могут «пережить» популярность, которую приобрел концерт среди россиян. Волочкова уверена, что ее подставили. Пожару на Пушкинской площади был присвоен третий ранг сложности из пяти. Телеканал «360» информировал, что пострадал один человек, но в МЧС эти сведения не комментировали.

Кроме того, в Астрахани 16 февраля загорелся частично расселенный дом. Трое жильцов были направлены в пункт временного размещения.