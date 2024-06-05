МЧС опубликовало видео крупного пожара в омском ресторане МЧС: в Омске загорелась крыша ресторана

Фото: t.me/mchs_official*

В Омске загорелась крыша ресторана на площади 100 квадратных метров, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. Пожар тушат 32 специалиста, задействовано семь единиц техники.

В Омске горит крыша ресторана. Огонь охватил 100 кв. метров здания. На месте уже работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России, – отметили в МЧС.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее электровелосипед стал причиной пожара на северо-востоке Москвы. Балкон квартиры был охвачен огнем, к тушению пожара были привлечены 18 пожарных и пять единиц техники. Из квартиры эвакуировали троих человек. В пресс-службе столичного управления МЧС России напомнили, что электровелосипеды и электросамокаты, сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Их возможно потушить только при полном погружении в воду.

До этого запущенный после зимней консервации электросамокат взорвался в квартире на севере Москвы. Это произошло через несколько минут после того, как владелец поставил его на зарядку. Однокомнатная квартира в Отрадном выгорела практически полностью. Сам мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.