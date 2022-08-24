МЧС опровергло сообщения о гибели пожарного в Рязанской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МЧС России опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о гибели сотрудника ведомства в ходе тушения пожаров в Рязанской области. В министерстве заверили, что потерь среди спасателей нет, передает РИА Новости.

Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

О гибели пожарного ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, спасатель работал в Москве и прибыл в регион для оказания помощи коллегам.

В столичном главке МЧС также не подтвердили информацию о гибели сотрудника.

Уважаемые коллеги, информация в ряде СМИ о гибели сотрудника МЧС при тушении пожаров в Рязанской области не соответствует действительности, — сказали NEWS.ru в пресс-службе управления.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, где бушуют лесные пожары.