МЧС огласило свежие данные о работах на месте ЧП в шахте «Пионер» МЧС: при бурении в шахте «Пионер» после ЧП найдена вода внутри рудника

Фото: 28.mchs.gov.ru

Поисково-спасательная операция на руднике Пионер в Амурской области

В ходе поисково-спасательной операции на руднике Пионер в Амурской области, где произошло обрушение, получены свидетельства наличия воды и породы внутри шахты, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В результате ЧП заблокированными под землей оказались 13 человек.

Для ликвидации последствий обрушения на месте происшествия был создан оперативный штаб и принято решение о бурении нескольких дополнительных скважин, в том числе для обеспечения вентиляции и связи с горняками. Отмечается, что в ходе продвижения вглубь рудника в одной из скважин была обнаружена вода.

Первая скважина пробурена на 289 метров, на 243-м метре обнаружена вода. Принято решение о бурении до 320 метров. Вторая скважина пробурена на 214 метров из 243. Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, указывает, что она заполнена пульпой со льдом. Четвертая скважина пробурена на 232 метра из 350, — говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что для получения оперативных данных задействована самоходная каротажная станция. Спасатели приостановили возведение перемычек на глубине на фоне возросших рисков повторного схода воды, сейчас продолжается откачка воды.

Ранее власти Амурской области сообщили о приостановке работ внутри шахты «Пионер», бурение скважин при этом продолжается. Соответствующее решение было принято из-за угроз безопасности спасателей.