МЧС назвало число пострадавших и пропавших без вести из-за шторма в Крыму МЧС России заявило о четырех пострадавших во время шторма в Крыму

Фото: МЧС РФ

Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма

Четыре человека пострадали в ходе мощного шторма, обрушившегося на Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, еще один человек пропал без вести. В ночь с 26 на 27 ноября сотрудники спасательных служб непрерывно проводили работы по эвакуации людей из подтопленных домов. Кроме того, пострадавшим оказывалась адресная помощь.

В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести, четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Евпатории было эвакуировано 142 человека, проживавших в подтопленных домах. Часть эвакуированных разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В результате непогоды 25 населенных пунктов были частично отключены от электричества, устранением неполадок занимаются аварийно-восстановительные бригады.

Мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край в минувшее воскресенье, 26 ноября. По данным синоптиков, на побережье городов Анапа, Геленджик и Новороссийск ожидаются волны высотой до восьми метров. В Крыму объявили 27 ноября выходным днем.