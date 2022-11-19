На Сахалине закончили разбирать завалы в подъезде обрушенного дома

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Сотрудники экстренных служб завершили разбор завалов обрушившегося после взрыва подъезда дома в поселке Тымовское на Сахалине, сообщили в МЧС. По данным министерства, спасатели начали разбирать обломки в подвале. Осмотр квартир пройдет завтра, 20 ноября, передает РИА Новости.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на Сахалине завершен, проводится разбор подвала. Определена компания для проведения экспертизы для дальнейшего определения пригодности здания к проживанию. Детальный осмотр квартир запланирован на 20 ноября текущего года, — сказано в сообщении.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине случился утром. От ударной волны обвалился целый подъезд. К настоящему моменту известно о девяти погибших, четверо из которых — дети. В больнице находятся двое пострадавших, в том числе пожарный, который работал на месте инцидента.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что женщину, пострадавшую при взрыве газа в доме в поселке Тымовское Сахалинской области, отправили вертолетом санитарной авиации в одну из больниц Южно-Сахалинска. Он уточнил, что после этого состоялась экстренная хирургическая операция. По словам Лимаренко, несмотря на врачебную помощь, состояние пострадавшей остается тяжелым.