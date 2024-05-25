МЧС и ЗАЭС оценили последствия сброса воды с Днепрогэса МЧС и ЗАЭС заявили, что подтопление из-за сброса воды с Днепрогэса им не грозит

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МЧС России по Херсонской области контролирует обстановку на левом берегу Днепра из-за запущенного Украиной сброса воды на Днепрогэсе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Спасатели уже получили прогноз от Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов. Также ситуацию прокомментировали на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды, — сообщили в ведомстве.

В документе сказано, что скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины. В низовья Днепра вода стечет равномерно. В свою очередь директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила агентству, что работники станции не прогнозируют рисков для станции от сброса воды на Днепрогэсе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинская сторона открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС. Он предупредил о массовом сбросе воды. Сальдо отметил, что острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.