МЧС доставило в Нижний Новгород пятерых пострадавших при взрыве в Грозном МЧС доставило в Нижний Новгород пятерых пострадавших при взрыве газа в Грозном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецборт МЧС России доставил из Грозного в Нижний Новгород пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Уточняется, что среди них четверо несовершеннолетних.

Спецборт МЧС России доставил пять человек, в том числе четверо детей из Грозного в Нижний Новгород для дальнейшего лечения. 30 мая пострадавшие получили ожоги из-за хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме Грозного, — сказали в МЧС.

По данным следствия, взрыв произошел из-за утечки бытового газа из резинового шланга. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее взрыв газового баллона произошел на веранде кафе «Лила Пастри» на Сретенском бульваре в центре Москвы. Один человек получил травмы. Заведение открылось лишь недавно, оно принадлежит московским рестораторам Элине и Галактиону Табидзе.

До этого в ингушском селе Новый Редант два человека пострадали при взрыве газа. В результате у здания была разрушена кровля, выбиты окна и двери, пожара не произошло. Потерпевшие были доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. На место ЧП выехали 12 спасателей, было задействовано четыре единицы техники.