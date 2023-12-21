МЧС: четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Татарстане

Фото: t.me/mchs_official

Четыре человека пострадали при взрыве газа в двухэтажном жилом доме в Татарстане, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел утром 21 декабря в поселке Осиново Зеленодольского района. Администрация развернула в местном Доме культуры пункт временного размещения. Специалисты проводят обследование поврежденных помещений.

В 09:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, д. 7, в поселке Осиново Зеленодольского района, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что взрыв был такой силы, что обвалил наружную стену здания на втором этаже.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в частном доме в Пермском крае. Пострадали пятеро детей и двое взрослых. Они получили ожоги, понадобилась госпитализация. Сам дом был поврежден незначительно, стены остались целыми, однако выбило два окна.

До этого в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, поврежден балкон. Предположительно, причиной произошедшего стала неисправность кухонной плиты.