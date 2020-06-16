МЧС: активная фаза сбора нефтепродуктов в Норильске завершилась

https://static.news.ru/photo/e3c95228-afe6-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, завершилась, сообщили представители МЧС РФ после совещания рабочей группы по ликвидации аварии.

В данный момент идёт очистка поверхности малых водоёмов. Кроме того, экстренные службы обрабатывают береговую линию сорбентом и собирают поверхностную плёнку топлива.

Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена, — цитирует ведомство ТАСС.

29 мая 2020 года в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн горючего из резервуара ТЭЦ. Пострадало уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Считается, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.

По делу проходят ещё четверо фигурантов. Это главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор предприятия Павел Смирнов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

По мнению СК, предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным, именно это и привело к ЧП.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. С места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске экстренные службы вывезли 75,48 тысячи тонн загрязнённого грунта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи возбудили новое уголовное дело против работников компании «Норникель». Причиной стал сброс сточных вод в водоёмы и почву. Производство ведётся в отношении неустановленных лиц, занятых в «Норильском никеле» и «Механобринжиниринге».