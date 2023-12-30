МЧС: 14 человек погибли при обстреле Белгорода

Фото: МО Украины

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, по уточненным данным МЧС России, погибли 14 человек, в том числе двое детей. В своем Telegram-канале ведомство сообщило о 108 пострадавших, включая 15 детей.

По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в региональном центре. Сирены в городе включили после ударов со стороны ВСУ по жилому сектору. Местный глава заявлял, что при атаке погибли два ребенка. В то же время Telegram-канал «112» распространил сведения о 13 погибших и 57 пострадавших.

Первые минуты после атаки по городу были запечатлены очевидцами на видео. Telegram-канал Readovka опубликовал кадры с Соборной площади, над которой возвышаются столбы черного дыма.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее спрогнозировал сроки ответного удара Вооруженных сил России после атаки ВСУ на Белгород. Он выразил мнение, что ответ со стороны Москвы не заставит себя долго ждать, а удар будет произведен «из всех пушек» и «только по военным объектам» ВС Украины.