Матвиенко предложила дать право на курортный сбор всем регионам

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Правом вводить курортный сбор с туристов необходимо наделить все регионы России. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Разработать соответствующий законопроект она предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой.

У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам его применять. <...> Если, условно я называю, 50 рублей будет курортный сбор на одного человека, это нечувствительно будет для туриста, это мировая практика, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она отметила, что это будут целевые средства, которые могут быть направлены на сохранение памятников культуры и архитектуры, а также на развитие туристической инфраструктуры.

Курортный сбор в качестве пилотного проекта начали взимать с 1 мая 2018 года в Ставропольском крае и на Алтае. Позднее он был введён в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Крым отказался от участия в эксперименте в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка.

Как ранее писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае ввели мораторий на курортный сбор до конца 2020 года. Соответствующее решение 27 мая приняли депутаты регионального Законодательного собрания.