Матвиенко: голосование по памятнику на Лубянке может быть проведено снова

https://static.news.ru/photo/71558796-7aa4-11eb-abf0-96000091f725_660.jpg Фото: mos.ru

Голосование по монументу на Лубянке может состояться снова, но пройти с большим количеством вариантов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента пояснила, что рано или поздно всё равно придётся обсуждать, как быть с Лубянской площадью.

Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала её завершённой, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с большим набором проектов в перспективе, — сказала Матвиенко РИА Новости.

Матвиенко назвала решение Собянина остановить дискуссию по памятнику мудрым и пояснила, что горожане и городские власти должны сами решать архитектурные вопросы. Главным условием является консенсус между сторонами, подчеркнула глава Совфеда.

Мне кажется, что, может быть, формат был выбран не очень точный. То есть было много же разных предложений, а когда граждан загнали в историю, которая разделяет мнения, разделяет городское сообщество, когда было только два проекта. Поэтому, мне кажется, Сергей Семёнович принял мудрое решение, — заявила Матвиенко.

До этого среди горожан объявили голосование, кому памятник установить на Лубянской площади: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому, однако мнения разделились почти поровну. Голосование началось 25 февраля и должно было продлиться до 5 марта. Успели проголосовать почти 320 тысяч человек, 55% — за Александра Невского.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оставить Лубянку без изменений и остановил голосование.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение столичного градоначальника по Лубянской площади, сообщал NEWS.ru.