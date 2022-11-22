Матроса из Крыма осудили на год за призывы убивать российских военных

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Керченский городской суд приговорил к одному году колонии 36-летнего матроса из Евпатории за призывы к убийству российских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Следствие доказало, что мужчина рассылал своим коллегам видеозаписи, на которых бойцы ВСУ предлагали мобилизованным и сдаваться в плен и грозили им убийством. Кроме этого, мужчина и сам призывал членов экипажа расправляться с солдатами ВС РФ. Он был осужден по ч. 1 ст. 280 УК РФ.

Керченским городским судом осужден 36-летний житель Евпатории за то, что публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении группы лиц объединенных по национальному признаку - русские. <...> Осужденный публично разместил в групповом чате <...> видеоматериалы, на которых представители ВСУ призывают сдаваться и угрожают расправой военнослужащим Вооруженных сил России, участвующим в проведении специальной военной операции, — рассказали в суде.

Помимо года лишения свободы, жителю Евпатории запретили на два года работать в органах местного самоуправления, средствах массовой информации и образовательных учреждениях, а также заниматься организацией массовых мероприятий.

В марте ведущий Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, Украина нуждается в победе, а не в мире, и достичь еt можно только подобным способом. Позднее Шарафмал заявил, что считает свои слова «неуместными». 16 марта он сказал, что «в первую очередь нужно быть человечным», и извинился.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение с правовой точки зрения оценить высказывания, сделанные Шарафмалом. Хотя тот извинился, в ведомстве заявили, что телеведущий является представителем украинского национализма, «которым пропитана власть в этой стране». После этого СК России возбудил дело против журналиста.