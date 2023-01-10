Матрос с судна «Буран» бесследно пропал почти неделю назад В Калининграде сообщили о пропаже матроса с судна «Буран», которого уже нет надежды спасти

Почти неделю продолжаются поиски без вести пропавшего матроса с судна «Буран», держащего путь из Калининграда к месту приписки в порту Санкт-Петербурга, пишут «Невские Новости». В пресс-службе морского спасательно-координационного центра Калининграда считают, что уже нет никаких шансов, что моряк мог выжить. Активные поиски безуспешно провели еще 4 января.

Сейчас идет пассивный поиск: извещены суда, мореплаватели. Наш центр не занимается поиском тел: мы ищем людей, пока еще есть шанс их спасти. Надежда, что он жив, отсутствует полностью. Температура воды +10 градусов, человек без спасательных средств, — сообщил изданию представитель калининградского спасательного центра.

Уточняется, что имя пропавшего моряка Александр. По данным мониторингового сервиса MarineTraffic, сейчас судно «Буран», с борта которого бесследно исчез матрос, проходит вблизи острова Гогланд в Финском заливе, направляясь в Большой порт Санкт-Петербурга.

Капитан судна рассказал, что пропавшему 33 года, и он не менее 10 лет в море, однако на этом маршруте «с ним происходило что-то странное», передает Telegram-канала «Mash на Мойке». Члены экипажа утверждают, что перед пропажей у моряка наблюдались галлюцинации.

Прошлым летом в Петербурге в реке нашли тело матроса, служившего на крейсере «Аврора». В МЧС сообщали, что за день перед этим матрос упал с Сампсониевского моста, после чего пропал.