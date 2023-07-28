Орден Мужества погибшего военкора Журавлева вручили его матери

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владимир Якушев (справа) вручает матери Людмиле орден Мужества на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым

Орден Мужества погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили его матери Людмиле Журавлевой, награду передал полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, сообщает РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 27 июля наградил скончавшегося в результате обстрела в зоне СВО журналиста орденом Мужества посмертно.

Орден Мужества вручили матери военкора в ходе церемонии прощания, которая проходит в Доме офицеров в Екатеринбурге.

После гражданской панихиды военного корреспондента похоронят на Широкореченском кладбище.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля, попав под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки вместе с группой коллег, также пострадали журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданского автомобиля на пути от города Васильевки в сторону села Владимировки. По факту гибели Журавлева возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно представить военкора к ведомственной награде «Доблесть и отвага».