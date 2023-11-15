Матери убившего подругу в Екатеринбурге подростка стало плохо в зале суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матери 16-летнего подростка, убившего в Екатеринбурге подругу с ее родительницей, стало плохо в зале суда, пишет Telegram-канал Ural Mash. Она призналась, что сожалеет о трагедии. После заседания она расплакалась и достала ингалятор. Помощь оказали прямо в суде.

Женщина успела рассказать об отношениях внутри семьи. С сыном она не конфликтовала, но он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за причастность к грабежу, часто прогуливал школу, так как интереса к учебе не было.

Мать также сообщила, что недавно вышла замуж и хотела передать опеку над младшим сыном старшим детям. При этом она отметила, что планировала принимать участие в его жизни вместе с новым супругом.

О том, что 16-летний подросток в Екатеринбурге зарезал свою 14-летнюю девушку и ее мать у них дома, сообщалось накануне. После содеянного молодой человек взял деньги убитых и пошел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем. После прогулки приятель позвонил старшему брату друга и рассказал об услышанном. Тот сообщил в полицию.

Позже стало известно, что подросток трижды ударил жертву ножом в спину и шею, затем около часа сидел с телом, дожидаясь возвращения с работы ее 62-летней матери. Юноша признался, что пошел на убийство во время ссоры, приревновав подругу к своему старшему брату. Он посчитал, что девушка изменяет ему с 26-летним родственником.