Матери избитого участника СВО стали угрожать МВД: мать избитого участника СВО в Петербурге стала получать угрозы

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Полиция ищет людей, которые рассылали угрозы матери участника спецоперации, избитого 18 декабря в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, женщине поступили угрозы после того, как напавших на ее сына задержали.

22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО, — уточнила Волк.

Она добавила, что правоохранители проводят проверку и устанавливают личности злоумышленников, запугивавших женщину. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее инвалид и ветеран СВО Виталий Павловский, подвергшийся избиению, рассказал, что нападавшие оскорбляли его, называя «русской свиньей». По словам петербуржца, угрозы и оскорбления со стороны двоих мужчин посыпались в его адрес после того, как он сделал им замечание из-за парковки автомобиля в неположенном месте.

Нападение попало на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин начинают бить прохожего возле машины, припаркованной на тротуаре. Повалив ветерана СВО на проезжую часть, они продолжали избивать его, нанося удары по голове и телу.

Инвалида избивали на глазах у супруги, которая все это время находилась рядом. По словам Павловского, его жену не ударили, но она ободрала колени, ползая и пытаясь оттащить нападавших.