Мать заявила, что ее сына похитили и пытались сжечь в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга рассказала полиции, что ее сына похитили, облили спиртом и попытались сжечь на территории СНТ «Торики». Как пишет «Фонтанка», у полиции есть подозрения, что 13-летний подросток приукрасил историю.

Инцидент произошел несколько дней назад. В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 5 января поступила телефонограмма из больницы об обращении подростка за медпомощью. У ребенка обнаружили следы побоев. Мальчик рассказал, что получил травмы накануне в ходе конфликта с местными жителями.

Изначально школьник заявил маме, что между его компанией и группой взрослых произошел некий конфликт, в ходе которого юношу затолкали в машину и пытались насильно напоить этиловым спиртом. Потом, по словам мальчика, его увезли в частный дом в садовом товариществе «Торики» и целый час издевались над ним, ставя на колени и обливая спиртом.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта. В настоящее время потерпевшего опрашивают. Информации о возбуждении дела нет.

В конце августа мигранты попытались похитить ребенка у москвички. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы.