Мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода

Фото: МЧС РФ

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Жительница Белгорода закрыла собой детей во время сегодняшнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах видно, что после звуков взрывов мать сразу же заслонила собой грудничка в коляске и прижала под собой старшего ребенка.

Спустя еще несколько хлопков она буквально схватила детей в охапку и побежала с ними к ближайшему укрытию, бросив коляску. При этом несовершеннолетние продолжали находиться под ее защитой.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, этот обстрел стал самым тяжелым за последние два года. В результате произошедшего погибли минимум 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за атаки ВСУ. Она призвала их осудить произошедшее в Белгороде, назвав обстрел высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Представитель Госдепартамента США уже сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой.