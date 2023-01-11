Мать задушенной уралки рассказала, что та жаловалась на экс-супруга Мать задушенной женщины с Урала рассказала, что та жаловалась на побои и угрозы от экс-супруга

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Мать задушенной в Свердловской области многодетной женщины Любови Белюшиной Людмила рассказала, что та жаловалась на побои и угрозы со стороны экс-супруга Александра. В разговоре с РЕН ТВ родительница сообщила, что дочь накануне гибели чувствовала скорую кончину.

Я звонила дочери. Она мне рассказала, что Саша в бане сидел, а потом вышел и заявил, мол, через два дня узнаешь, что тебе будет... До этого Любовь с одной женщиной поделилась: «Он, наверное, меня убьет». Чувствовала уже, видимо. А мне ничего не сказала, чтоб не беспокоить. Александр ее побил, она десять дней у меня жила, потом вернулась. Они вроде как помирились, а потом опять ничего хорошего, — вспоминает Людмила.

После череды угроз и ссор Любовь решила вместе с детьми уехать от бывшего мужа в город Реж, где живет ее отец. Известно, что туда многодетная мать отправилась 22 декабря, однако до места назначения так и не добралась. По словам Людмилы, о случившемся она узнала от старшего внука.

Мать Белюшина Раиса в свою очередь обвинила невестку в загуле. По ее словам, мужчина не причастен к преступлению. Более того, женщина рассказала, что у убитой до развода был скандал с супругом после романа с другим молодым человеком.

Ранее стало известно, что мать пятерых детей нашли мертвой в лесу. Ее тело со следами удушения обнаружили в лесополосе под городом Реж Свердловской области. Отмечалось, что экс-супруг погибшей Белюшин прошел проверку на полиграфе, но на новом допросе признался в преступлении.