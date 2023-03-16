Мать вывела дочь на прогулку в одном платье на мороз в Новосибирске

Фото: Социальные сети

Жительница Новосибирска вывела дочь на прогулку в морозную погоду без верхней одежды. На фото, опубликованных в социальных сетях, девочка сидит на качелях в легком платье, несмотря на то что на земле до сих пор лежит снег. Сама мать при это одета в куртку, сообщает «Сиб.фм».

Стало известно, что мать состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. Она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности в связи с невыполнением родительских обязанностей. Материалы проверки были направлены в администрацию района для установления всех обстоятельств произошедшего.

Данная информация зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. Установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН, в июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Жительница села Петровка в Якутии ранее избила сына и выгнала его на улицу. По данным ведомства, мать нанесла ребенку несколько ударов по лицу и спине, после чего выставила мальчика на улицу в домашней одежде. На морозе ребенок пробыл не менее трех минут, после чего его пустили домой.