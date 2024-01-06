Мать выброшенной из окна дочери до трагедии жаловалась в полицию РЕН ТВ: на Урале мать выброшенной из окна дочери жаловалась в полицию на мужа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать годовалой девочки, которую, по предварительным данным, отец выбросил из окна пятого этажа и забыл на четыре дня в сугробе в Екатеринбурге, перед этим жаловалась в полицию, что он угрожает убить ребенка, сообщил источник РЕН ТВ. Против сотрудников регионального МВД возбудили уголовное дело о халатности.

В ходе расследования выяснилось, что 30 декабря 22-летняя мать погибшей девочки заявляла в полицию, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает убить ребенка. После этого в тот же день мужчина выбросил дочь из окна пятого этажа, — рассказал собеседник телеканала.

Правоохранители, получившие заявление женщины, не пресекли действия потенциального агрессора вовремя. Тело ребенка обнаружили в сугробе только спустя четыре дня, 3 января.

РЕН ТВ утверждает, что ГУ МВД России по Свердловской области начало служебную проверку. Возбуждено уголовное дело из-за возможных халатных действий подчиненных.

По данным канала, подозреваемый мужчина ранее неоднократно был судим. На следующий день после убийства дочери, 31 декабря, он совершил ограбление.

5 января суд в Екатеринбурге на два месяца его арестовал. Свою вину мужчина не признает. Отвечая на вопрос журналистов о том, как девочка оказалась в сугробе под окнами дома, он ответил: «Сам в шоке. Я этого не делал». По неофициально информации, ребенка он выбросил после ссоры с женой. В тот момент предполагаемый преступник был пьян. В случае доказательства вины в убийстве его могут осудить на 20 лет лишения свободы.

В конце прошлого года в Екатеринбурге в полуразрушенном здании нашли тело мужчины в нижнем белье. Очевидцы рассказали, что на нем были отчетливо видны признаки избиения.