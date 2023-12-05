Мать утонувшей полуторагодовалой девочки пошла под суд в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске завершено расследование обстоятельств смерти полуторагодовалой девочки, утонувшей летом в местной реке Ушаковка, под суд пошла мать ребенка, сообщает KP.RU. По информации областного управления СК РФ, женщине грозит два года лишения свободы.

Как пишет издание, инцидент произошел 9 июня во время пикника, устроенного родителями ребенка и их знакомыми на берегу реки. Взрослые при этом пили алкоголь, а 25-летняя мать девочки, как выяснилось позже, употребляла наркотики. Когда ребенок пропал, к поискам подключились около 100 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтеры. Найденный поисковой собакой след девочки обрывался у воды. Тело утонувшей обнаружили ровно месяц спустя в воде рядом с мостом в Иркутске.

Следствие по делу завершилось в декабре, оно передано в суд, сообщили в СК. Матери ребенка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Трагические последствия наступили из-за небрежного отношения обвиняемой к исполнению родительских обязанностей, ее бездействия при оставлении ребенка в опасных условиях, — отметили в СК.

Ранее в Москве 25-летняя женщина оставила годовалую дочь в ванной без присмотра, а когда вернулась, обнаружила, что ребенок не дышит. Девочка скончалась в больнице, несмотря на оказанную помощь.