Мать умершего в Турции екатеринбуржца обратилась к Бастрыкину Мать умершего в Турции екатеринбуржца попросила возобновить расследование

Мать екатеринбуржца, умершего в 2018 году на отдыхе в Турции, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о возобновлении расследования смерти ее сына, сообщает «КП-Екатеринбург». Женщина пожаловалась главе Следкома на действия следователей, приостановивших работу по уголовному делу.

Как пишет издание, инцидент произошел в мае 2018 года в Аланье, куда Сергей Цукрук с женой и сыном приехали в отпуск. В первый же день отдыха мужчина потерял сознание в номере отеля. Местные медики оказали ему первую помощь, проведя реанимацию, но мужчина скончался, не приходя в сознание. Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело, которое впоследствии было приостановлено.

Издание напоминает, что первоначально причиной смерти был назван сердечный приступ, при этом высказывалось мнение, что Сергей употреблял алкоголь, а это уже не страховой случай, поэтому страховщики отказывались оплачивать лечение. Уточняется, что в рамках расследования назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.

Ранее в ноябре в пригороде турецкого Бодрума были найдены тела застреленных россиянок Ирины Двизовой и ее дочери Даяны. Убийца — бывший муж Ирины Андрей Куслевич — завернул тела в простыню, связали веревкой и бросил на склоне у обочины дороги.