Мать ученика накинулась на его одноклассника в школе Саратова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове в одной из школ мать ученика четвертого класса набросилась на его одноклассника, сообщили в паблике «Солнечный Саратов» во «ВКонтакте». В Сети появилось видео, на котором видно, как женщина зажимает мальчика в угол и толкает его.

По словам автора сообщения в паблике, выложившего ролик, инцидент произошел в школе № 48. Он рассказал, что мать одного из учеников уже не в первый раз проявляет агрессию в стенах образовательного учреждения.

В комментариях под видео представитель администрации Ленинского района Саратова сообщил, что обстоятельства произошедшего выясняются. В школу приглашены родители учеников.

Ранее в Брянске в гимназии № 3 ученик восьмого класса разгромил кабинет и набросился на одноклассников из-за замечания учителя. По словам одного из школьников, мальчик начал свистеть и кричать на уроке. Когда его попытались успокоить, тот стал толкаться и драться с ребятами.

В начале декабря в одной из школ Башкирии подросток напал с ножом на другого ученика, приревновав к нему свою одноклассницу. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. Следователям предстоит выяснить, как ученику удалось пронести в школу нож через установленный металлодетектор.