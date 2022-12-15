Мать убитого в Новосибирске трансгендера обжалует приговор экс-полицейскому

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать убитой трансгендерной девушки Виктории Басаковской не устроил приговор Искитимского районного суда в отношении бывшего полицейского Дениса Калинина, поэтому она планирует обжаловать приговор, сообщает «Сиб.фм». По ее мнению, 9 лет строгого режима и штрафа в 1 млн рублей за моральный вред не достаточно, так как в суде не учли корыстный мотив преступления — после убийства у Басаковской пропала крупная сумма денег. Также есть основания предполагать, что в убийстве принял участие не только осужденный, рассказала адвокат женщины Ася Патерик.

Мама погибшего не согласна с решением суда, в связи с чем приговор был обжалован. Будем настаивать на том, чтобы дело направили прокурору, так как при вынесении решения был исключен корыстный мотив. Пропала большая сумма денег, которую Басаковский откладывал на квартиру и машину. Кроме того, мы считаем, что помимо Калинина в убийстве участвовали и другие лица, — сообщила Патерик.

В Новосибирске убившего трансгендера бывшего сотрудника МВД Дениса Калинина ранее приговорилик девяти годам строгого режима. По данным издания, бывший полицейский состоял в отношениях с погибшей Викторией Басаковской, которая по документам числилась Николаем. По словам друзей девушки, молодой человек избивал возлюбленную. Басаковская решила закончить отношения, а силовик пытался ее вернуть. Тело погибшей было найдено 13 октября 2020 года, дело в суде рассматривали в закрытом режиме.