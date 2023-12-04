Мать убитого иркутского школьника рассказала о надежде на справедливый суд Мать убитого иркутского школьника рассказала, что надеется на справедливый суд

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Мать иркутского школьника, получившего смертельное ножевое ранение в драке на остановке общественного транспорта, намерена добиваться справедливого суда и наказания для подозреваемых, сообщает «360». В беседе с изданием женщина рассказала, что у нее есть адвокат, который готов защищать ее интересы.

Женщина также отметила, что известие о смерти сына застало ее на работе в реанимации. По ее словам, в тот вечер подросток вместе с друзьями подрабатывал в магазине.

Они трудились в супермаркете, зарабатывали деньги на Новый год, раскладывали товар в супермаркете. Потом поехали домой, а эти балбесы из сауны выползли. Там была драка большая, уже весь интернет ее показывает, мимо машины проезжали, останавливались, — рассказала мать погибшего.

Одноклассники убитого школьника отметили в разговоре с изданием, что знали подростка только с хорошей стороны, как неконфликтного человека, который был спокойным и веселым, но в случае необходимости мог постоять за девочек. У погибшего школьника было много друзей и его смерть не оставила никого равнодушным, добавили в учебном заведении.

Ранее по делу об убийстве девятиклассника на остановке общественного транспорта в Иркутске были задержаны шесть человек, подозреваемым от 15 лет до 21 года. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности.