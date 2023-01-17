Россиянка накормила годовалую дочь смесью с чистящим средством Женщина в Калининградской области случайно накормила дочь детским питанием с чистящим средством

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Женщина в Калининградской области случайно развела детское питание водой с чистящим средством, из-за чего ее годовалая дочь попала в больницу с отравлением, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Врачи оказали ребенку помощь и отправили семью домой.

По информации канала, инцидент произошел утром, когда женщина развела детское питание водой из чайника, который отец девочки на ночь залил составом от накипи. Врачи промыли ребенку желудок, порекомендовали сдать анализы и отправили семью лечиться на дому.

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